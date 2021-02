Charisma Carpenter balance sur Joss Whedon et son comportement "abusif" à l'époque de Buffy

Toujours sur Twitter, elle a notamment accusé le showrunner d'avoir proféré des "menaces passives-agressives", d'être "négligemment cruel", "méchant et désobligeant envers les autres" et de "monter les gens les uns contre les autres".

"Joss Whedon a abusé de son pouvoir"

La comédienne qui est aussi apparue dans Charmed, Veronica Mars, Supernatural ou encore Lucifer a même tweeté : "Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses occasions quand on travaillait ensemble pour Buffy contre les vampires et Angel" et "bien qu'il trouve sa mauvaise conduite amusante, cela n'a fait qu'intensifier mon anxiété de performance, me priver de mon pouvoir et m'aliéner de mes pairs".

"Ces incidents troublants ont déclenché un état physique chronique dont je souffrais encore" a même confié Charisma Carpenter, "j'ai fait face à l'isolement et parfois de manière destructrice".

Il l'aurait traitée de "grosse" quand elle était enceinte

Joss Whedon "s'est moqué de mes croyances", "m'a accusé de saboter la série" et "il me traitait de 'grosse' devant mes collègues quand j'étais enceinte de 4 mois" a-t-elle balancé. Il "ma demandé si je voulais le garder", le bébé, et "ma renvoyé la saison après que j'ai accouché" a-t-elle aussi affirmé. Celle qui fait partie des stars du casting de Buffy prétend ainsi que Joss Whedon l'aurait manipulé pour qu'elle avorte puis renvoyé une fois devenue maman.

Elle confirme ainsi les accusations de Ray Fisher

Charisma Carpenter a même ajouté le hashtag #IStandWithRayFisher, pour afficher son soutien à Ray Fisher. Car elle confirme ainsi les accusations de Ray Fisher, qui incarne Cyborg dans Justice League et ne sera pas dans The Flash. L'acteur avait aussi accusé Joss Whedon, qui a réalisé les films Avengers et Avengers : L'Ère d'Ultron d'être horrible sur les tournages. Warner a même ouvert une enquête interne et depuis, le réalisateur s'est retiré de ses projets, dont la série The Nevers pour HBO. Et si Joss Whedon avait évoqué la fatigue en cette période de pandémie comme raison de son retrait, Charisma Carpenter pense davantage que c'est donc la culpabilité qui doit lui peser.