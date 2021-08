Sophia Bush (Les Frères Scott) fiancée : elle dévoile sa bague de fiançailles et se confie

Sophia Bush fiancée à Grant Hughes, elle dévoile sa magnifique bague

Sophia Bush s'est fait connaître en jouant Brooke Davis dans la série Les Frères Scott (One Tree Hill). Et alors que l'actrice a teasé un possible retour des Frères Scott, elle a surtout annoncé une grande nouvelle dans sa vie privée. Sur Instagram, elle avait dévoilé il y a quelques jours la demande en mariage ultra romantique de son chéri, sur le lac de Côme, en Italie. En couple depuis 2020 avec Grant Hughes, elle a dit "oui" quand il lui a demandé de l'épouser. Désormais fiancée, la star a dévoilé sa sublime bague de fiançailles dans un nouveau post Insta.