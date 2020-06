Skam France saison 7 : le réalisateur David Hourrègue annonce son départ, voici sa remplaçante

La saison 6 de Skam France a vraiment marqué un tournant dans l'histoire de la série. Elle était un peu la passation de flambeau entre les anciens et la nouvelle génération, Lola (Flavie Delangle) et Maya (Ayumi Roux), Jo (Louise Malek), Max (Sohan Pague) et Sekou (Quentin Nanou), mais cela signifie-t-il que Daphné (Lula Cotton-Frapier), Emma (Philippine Stindel), Maxence Danet-Fauvel (Eliott) et les autres du gang et du crew ne seront pas de retour dans les saisons 7 et 8 ? Comme l'a expliqué David Hourrègue, certains seront présents, mais pas tous, comme Axel Auriant par exemple.

David Hourrègue quitte Skam France !

Par contre, une chose est sûre : le réalisateur laisse sa place pour les prochaines saisons. Non, non ce n'est pas une blague, David Hourrègue quitte bien Skam France ! C'est dans une interview accordée à 20 minutes qu'il a expliqué les raisons de son départ : "au moment où on nous a proposé la suite, j'avais très envie de clôturer l'histoire de la génération avec laquelle j'avais commencé. Rapidement, on s'est rendu compte que ce serait plus compliqué pour des questions de droits de pouvoir faire exactement ce que nous avions en tête. Ça nous a d'autant plus motivés à écrire la fin d'une génération dans la saison 5 et de faire une saison 6."

Le réalisateur poursuit : "ça aurait été un crève-coeur de voir tant de gens partir et de rester accompagner cette nouvelle génération. Comme j'ai donné tout ce que j'avais dans ce programme depuis trois ans, il y a une émotion bien sûr, le sentiment du devoir accompli, et une satisfaction de le laisser entre de très bonnes mains."

Découvrez le nom de sa remplaçante

Pas de panique, les saisons 7 et 8 de Skam France sont toujours d'actualité puisque le remplaçant de David Hourrègue a déjà été trouvé, ou plutôt la remplaçante : il s'agit de Shirley Monsarrat. "Je l'ai vivement conseillée. Il y a deux façons de partir d'un programme : s'en aller et dire 'après moi, le déluge' ou, au contraire, proposer quelqu'un dont j'admire le travail et que j'aime en tant que personne. Elle va amener quelque chose de différent et de nouveau", a expliqué le réalisateur.

Attendez, ce n'est pas tout, le scénariste Niels Rahou part lui aussi de Skam comme l'a confié David Hourrègue : "on a eu une discussion il y a un an au moment de la signature des saisons 5 et 6 et on est tombés d'accord sur le fait de s'arrêter ensemble, avec cette vague de comédiens qu'on avait amenés et en faisant le passage de relais. Il y aura un changement très important. Mon équipe technique me suit sur mes futurs projets, comme mon chef opérateur et mon monteur." Tout change donc !