Skam France saison 6 : Axel Auriant (Lucas) de retour dans la saison 7 ? Il répond

La saison 6 de Skam France, centrée sur Lola (Flavie Delangle), a été imaginée comme un reboot et comme la dernière. Elle ne sera finalement pas l'ultime saison puisque France TV a annoncé que la série continuera avec une saison 7 et 8 : "grâce à vous, l'aventure va toujours plus loin." Quels personnages seront mis en avant ? Lola et la Mif, Maya (Ayumi Roux), Jo (Louise Malek), Max (Sohan Pague), Sekou (Quentin Nanou) seront-ils les nouveaux héros ? Les anciens seront-ils absents ou quand même présents ? Beaucoup de questions intriguent les fans.

"Il est temps de laisser les autres au centre de l'intrigue"

Si pour le moment le casting des saisons 7 et 8 de Skam reste incertain, il y a de fortes chances pour qu'Axel Auriant ne reprenne pas son rôle de Lucas : il annoncé que la saison 6 sera la dernière pour lui dans une interview accordée à Allociné.

Télé 7 jours a quand même demandé à l'acteur, présent dans la série de France tv slash depuis la saison 1, s'il serait partant pour revenir comme guest : "pour moi, il y a une nouvelle génération, il est temps de laisser les autres au centre de l'intrigue. À partir de ce moment là, même pour l'intérêt de la série, c'est mieux qu'elle se développe avec d'autres personnes. Il faut laisser sa place", a-t-il répondu. Ca ne sent pas bon, mais pas de panique, vous reverrez sûrement vite Axel Auriant dans d'autres séries ou même au cinéma.

"Les départs ne me font pas peur"

Même si l'interprète de Lucas (le petit ami d'Eliott) est "triste" de quitter Skam France, il relativise quant à son avenir : "les départs ne me font pas peur, parce que je vois ça comme un renouveau avec quelque chose d'autre et puis je sais pourquoi je suis parti. Bien sûr, j'étais triste parce que c'est une série qui m'a vu grandir et avec laquelle j'ai grandi. Le seul moment où j'ai pleuré avec les autres, des pleurs de joie, c'était la scène où ils sont devant la fresque à la fin de la saison 5. C'était vraiment pour moi la fin et le moment dont je me souviendrai à vie."