Skam France saison 6 : comment la Norvège est-elle impliquée ?

La série norvégienne Skam (qui veut dire "honte" en français) a été adaptée en Italie, Espagne, Allemagne, aux Pays-Bas, États-Unis et en France. Forte de son succès, la version française a même réussi à devenir indépendante de la création originale puisqu'elle a continué avec une saison 5, centrée sur Arthur (Robin Migné), et une saison 6 avec pour héroïne Lola (Flavie Delangle), la petite soeur de Daphné (Lula Cotton-Frapier). L'autre bonne nouvelle est que Skam France est renouvelée pour une saison 7 et 8 !

"Il y a un vrai échange avec eux"

Les équipes françaises de Skam sont donc reparties avec une page blanche pour ces quatre saisons, mais sont-elles réellement libres dans les choix des thèmes et du personnage central ? Les auteurs de la version norvégienne ont-ils leur mot à dire sur les intrigues ? Alban Etienne, l'un des producteurs, a répondu à ces questions lors de la conférence de presse sur la fiction numérique de France TV : "c'est plus difficile de créer les saisons sans la base norvégienne (...) on aborde les thématiques avec eux, ils sont au courant pour la 7 et 8 mais c'est secret !"

Il poursuit : "on leur envoie 4/5 pages sur les thématiques que l'on veut traiter. On est très libres mais il y a un vrai échange avec eux. Ensuite, on envoie les scénarios. Ils sont très contents de Skam France. On leur a montré des épisodes et des séquences et ils sont assez bluffés par le travail des équipes que ce soit l'écriture, la mise en scène ou les acteurs." Les équipes norvégiennes et la chaîne NRK sont donc peut-être derrière le refus d'une saison de Skam France centrée sur Daphné (Lula Cotton-Frapier)...