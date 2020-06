Skam France saison 7 : Flavie Delangle (Lola) de retour ? Elle se confie (Interview)

La nouvelle génération est arrivée dans la saison 6 de Skam France ! Les fans de la série ont fait la connaissance de Maya (Ayumi Roux), Jo (Louise Malek), Max (Sohan Pague), Sekou (Quentin Nanou) et surtout de Lola (Flavie Delangle), aka la petite soeur addict de Daphé (Lula Cotton-Frapier). Ils ont rapidement adopté ces nouveaux personnages qui pourraient bien devenir aussi importants que les anciens dans les saisons 7 et 8, annoncées le 11 juin 2020 : "c'était très important que ce ne soit pas pour nous une saison parmi tant d'autres", a expliqué David Hourrègue, le réalisateur.

Lola et la mif dans les saisons 7 et 8 de Skam France

Cette saison 6 de Skam France se démarque effectivement des autres, mais en sera-t-il autant des saisons 7 et 8 ? Les membres de la mif et Lola seront-ils de retour et mis encore plus au premier plan ? "S'il y a une suite avec tous les nouveaux sans moi, je serai déçu, mais s'il n'y a pas de suite, ce n'est pas grave. Finalement, je fais partie de l'histoire d'une ancienne, je me console comme ça. C'est déjà énorme", a confié Flavie Delangle en interview avec PRBK.

L'interprète de Lola reste quand même sur la réserve sur le fait que la version française de Skam puisse continuer sans les nouveaux : "S'ils nous ont introduit, ce n'est pas pour rien, mais je n'ai aucune info pour le moment. Je ne sais pas ce que ça pourrait rendre car quand on parle de Skam, on pense aux anciens. Je ne sais pas si ça pourrait fonctionner."

La nouvelle vie de Flavie Delangle

Il y a quand même de fortes chances pour que Lola, Jo, Maya, Sekou et Max ne disparaissent pas comme ça. Flavie Delangle a d'ailleurs du temps pour tourner les saisons 7 et 8 puisqu'elle suit désormais ses études à domicile : "Pendant le tournage de Skam, ça a été très compliqué d'allier les deux. Du coup, je fais maintenant des cours par correspondance, ça me facilite la vie. J'ai déjà tout mon programme, je peux réviser, je ne suis pas obligée de rattraper les cours." Parfait tout ça !

