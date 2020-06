Skam France saison 7 : Eliott, Daphné, Arthur... les anciens de retour ?

Après la saison 5 de Skam, centrée sur Arthur (Robin Migné), la série de France.tv slash s'est intéressée à un tout autre personnage dans la saison 6, Lola, la petite soeur de Daphné jouée par Flavie Delangle : "le but était d'introduire une nouvelle dynamique. On a abordé la saison 6 comme la dernière. C'était très important que ce ne soit pas pour nous une saison parmi tant d'autres", a expliqué le réalisateur David Hourrègue lors d'un live YouTube. La saison 6 ne sera finalement pas la dernière puisque Skam France a été renouvelée pour une saison 7 et 8.

Un départ et des retours dans la suite de Skam France

Depuis l'annonce de cette bonne nouvelle, de nombreux fans s'interrogent pas mal sur la suite. Les anciens seront-ils (tous) absents ? Lola et la Mif (Maya, Jo, Max et Sekou) seront-ils les seuls personnages à revenir ? Le réalisateur de Skam France a confié que Daphné (Lula Cotton-Frapier), Eliott (Maxence Danet-Fauvel), Imane (Assa Sylla), Emma (Philippine Stindel) et les autres pourraient ne pas être tous de retour : "les personnages que l'on aime seront toujours là, certains un petit peu plus que d'autres." Alors, qui reverra-t-on dans les saisons 7 et 8 ? La question reste sans réponse pour le moment... enfin presque.

On sait déjà que la saison 6 est la dernière pour Axel Auriant (Lucas) : "pour moi, il y a une nouvelle génération, il est temps de laisser les autres au centre de l'intrigue. À partir de ce moment là, même pour l'intérêt de la série, c'est mieux qu'elle se développe avec d'autres personnes. Il faut laisser sa place", a expliqué l'acteur à Télé 7 Jours. Axel Auriant opte donc pour l'idée de voir partir tous les anciens, vous en pensez quoi vous ?