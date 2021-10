Sex Education saison 4 : 7 questions auxquelles la suite devra répondre

2. Y-a-t-il de l'espoir pour Eric et Adam ?

On a tous pleuré devant la rupture entre Eric (Ncuti Gatwa) et Adam (Connor Swindells). Mais est-ce vraiment la fin du duo ou s'agit-il d'une simple pause avant un retour de flamme ? Ça reste à voir... Connor Swindells, en tout cas, avait teasé de possibles retrouvailles dans la suite de Sex Education. Nous, on a plutôt tendance à croire à un rapprochement entre Adam et Rahim (Sami Outalbali) mais on n'est pas scénaristes de la série...

3. Que vont faire les lycéens après la fermeture de Moordale ?

Le lycée de Moordale a fermé ses portes dans le final de la saison 3, laissant les élèves en plein doute sur leur futur. Comment vont-ils terminer le lycée ? Vont-ils tous devoir trouver un nouvel établissement ? Ou bien l'établissement va-t-il miraculeusement rouvrir ? On ne sait pas ce qui nous attend pour la suite mais une grosse page se tourne si le lycée disparaît bel et bien.