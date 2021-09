Sex Education : Aimee Lou Wood et Connor Swindells séparés, "Ce n'était pas dramatique"

Sur le tournage d'une série, il n'est pas rare que deux acteurs se mettent en couple. Si certaines relations tiennent, d'autres couples finissent par se séparer. Ce fut par exemple le cas pour Nina Dobrev et Ian Somerhalder à l'époque de The Vampire Diaries ou bien pour Cole Sprouse et Lili Reinhart qui poursuivent le tournage de Riverdale. Assez discrets sur leur relation, Aimee Lou Wood et Connor Swindells n'ont pas annoncé leur rupture mais leurs fans s'en doutaient depuis un moment.

Non, Aimee Lou Wood et Connor Swindells ne sont plus en couple

C'est en 2018, après le tournage de la saison 1 de Sex Education qu'Aimee Lou Wood et Connor Swindells se sont mis en couple. A l'époque, leurs personnages Aimee et Adam étaient aussi amoureux dans le show de Netflix. Une relation qui a donc duré deux ans : les deux acteurs se sont séparés en 2020, comme l'a confirmé l'actrice dans une interview donnée à Grazia.

La star de 26 ans a évoqué ouvertement cette rupture. "Je me souviens qu'une amie m'a dit une chose qui m'a beaucoup aidée sur les relations. C'était au sujet du fait qu'on essaie souvent de déterminer qui est le gentil et le méchant. Parfois, ce sont les deux qui créent des situations qui sont malsaines" a d'abord confié l'actrice avant d'en dire plus sur les raisons de sa séparation avec Connor Swindells. "Nous avons passé du temps loin l'un de l'autre à cause du travail et on a réalisé que peut-être que cette relation ne nous convenait plus à l'un comme à l'autre. Nous nous aimons toujours et nous nous respectons. C'était une rupture en bons termes, ce n'était pas dramatique" assure l'interprète d'Aimee.

"C'est important pour moi d'avoir du temps pour être seule"

Aujourd'hui Aimee Lou Wood est toujours célibataire et confie avoir vécu une période difficile après sa séparation. "J'avais l'impression qu'un barrage avait éclaté et soudainement, j'ai eu très mal mais j'avais besoin de ça car j'étais devenue un peu insensible et c'était agréable de ressentir des choses. Je trouve cela difficile, quand je suis en couple, de rester qui je suis. Je suis très indépendante mais je suis aussi assez influençable. Je peux vite changer qui je suis, je commence à trahir la personne que je suis et je compromets mon intégrité pour rendre une autre personne heureuse. C'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir du temps pour être seule" ajoute la star.