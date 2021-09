Sex Education saison 4 : Connor Swindells sur le couple Adam/Eric, "Il y a de l'espoir"

Ce n'était pas vraiment la fête pour les couples de Sex Education à la fin de la saison 3. Maeve (Emma Mackey) décidait de lâcher Otis (Asa Butterfield) pour faire ses études aux Etats-Unis, Aimee (Aimee Lou Wood) se séparait de Steve (Chris Jenks) et Eric (Ncuti Gatwa) larguait Adam (Connor Swindells). On ne sait toujours pas si Emma Mackey reviendra pour la saison 4 de la série... mais qu'en est-il pour le duo Eric/Adam ? Un retour de flamme est-il possible ?

Connor Swindells évoque le futur d'Eric et Adam dans Sex Education

La rupture entre Eric et Adam a brisé le coeur des fans de Sex Education. Car s'il y a bien un personnage qu'on a appris à aimer au fil de la série, c'est Adam qui a beaucoup évolué (et en même temps il en avait besoin). Suite à la mise en ligne de la saison 3, certains fans ont même critiqué le choix d'Eric de se séparer d'Adam et fait entendre leur colère sur les réseaux. Pour eux, Adam méritait mieux. Une chose avec laquelle Connor Swindells est d'accord. L'ex d'Aimee Lou Wood a confié comprendre la tristesse des fans face à la fin du couple Eric/Adam.

Mais en même temps, l'acteur avoue être satisfait de cette séparation. "C'est intéressant vous savez, quand on regarde l'histoire (...) il faut parfois tout perdre pour devenir une meilleure version de soi à un moment" a confié Connor Swindells à LADBible. Et d'ailleurs, l'acteur a aussi lâché une phrase qui fera plaisir aux fans : "Je pense qu'il y a de l'espoir dans le futur pour tous les deux".

Netflix a déjà annoncé le renouvellement de Sex Education pour une saison 4 et Connor Swindells a avoué passer un très bon moment sur le tournage. "Travailler avec ces gens est super fun et chaque jour est génial donc c'est un travail qui me tient vraiment à coeur et quelque chose qui m'a donné des opportunités" confie-t-il. La suite de la série devrait arriver en 2022.