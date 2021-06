Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle, sa compagne Lena Simonne a été touchée par ce scandale

En septembre 2020, Roméo Elvis s'est retrouvé au centre d'un scandale. Selon les révélations d'une jeune femme, le rappeur l'aurait agressée sexuellement dans une cabine d'essayage en la touchant sans son consentement. Des faits graves rapidement reconnus par l'intéressé, qui ne sont pas restés sans conséquences.

Lena Simonne a souffert face au scandale de Roméo Elvis

Ainsi, tandis que l'artiste a perdu des contrats et vu des collaborations prendre fin, ce sont ses proches qui ont également souffert. La raison ? Plutôt que de critiquer Roméo Elvis pour son comportement, une partie du public a préféré s'en prendre à Angèle (sa soeur) ou Lena Simonne (sa compagne), deux personnalités reconnues pour leur féminisme.

Après 9 mois de silence, la mannequin Lena Simonne a finalement profité d'une interview accordée à Elle pour revenir sur cette période. Et sans surprise, elle y avoue avoir passé des moments compliqués face aux vagues de trolls, qui l'ont obligée à s'éloigner de tout, "Je me suis préservée grâce à mes amis, je me suis beaucoup rapprochée d'eux à cette période. Il fallait que je reste dans la vraie vie, pas sur les réseaux." Heureusement pour elle, à l'instar de sa belle-soeur, le soutien reçu était bien plus fort et important que la haine en ligne dont elle était la cible, "J'avais mes proches, ma famille et mon amour".