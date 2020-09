Damso a refusé un feat avec Roméo Elvis, accusé d'agression sexuelle

10 jours après la sortie de QALF, déjà certifié disque d'or, Damso s'est confié à coeur ouvert dans un portrait dressé par Libération ce 27 septembre 2020. Après avoir confié avoir trouvé l'amour, le rappeur a révélé qu'il devait faire un featuring avec Roméo Elvis sur son prochain album, mais qu'il a abandonné après que le rappeur belge est accusé d'agression sexuelle par une jeune femme de 23 ans. "Je ne suis pas en adéquation avec ça, explique Damso. Et le problème, c'est que ça entache aussi la musique. Je vais le dire à toutes les personnes que j'approche : faites les choses bien dans votre vie parce que sinon ça va me faire chier".

Damso a refusé de faire un feat avec Romeo Elvis, accusé d'agression sexuelle

L'interprète de "Vie" ajoute : "Une femme qui se sent respectée, c'est un monde qui se respecte. Là, petit à petit, j'ai vu de la division, avec d'un côté, les hommes et certaines femmes qui prennent les féministes pour des hystériques, et de l'autre des femmes et certains hommes qui prennent les autres pour des bourreaux. Il faut créer un respect mutuel, faire en sorte que personne ne se sente insulté."

Un nouveau coup dur pour Roméo Elvis, qui s'est également fait lâcher par d'autres artistes comme le Klub des Loosers et des marques comme Lacoste, qui a décidé d'arrêter sa collaboration avec le rappeur. Suite aux accusations, le frère d'Angèle s'exprimait sur les réseaux sociaux : "Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne. Je suis le moins bien placé, mais je le pense ce qui est souvent vu comme un acte banal est une erreur à ne pas faire. Peu importe qui nous sommes. Je ne suis pas fier de cette situation et espère servir d'exemple à ne pas suivre." Des excuses loin d'être suffisantes...