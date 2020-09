Damso : "QALF", un double album ? Le rappeur réagit aux théories

Nouvel album ? Titre bonus ? Interrogé par Fred Musa dans Planète Rap sur le nom "Jade" que l'on peut voir à côté de "QALF", le rappeur belge a continué à entretenir le mystère : "Y'a des théories... Le temps vous montrera. 'Jade' c'est aussi une façon qu'il n'y ait pas de leak et qu'on puisse se concentrer la musique et uniquement la musique." Concernant son album, il ajoute : ""QALF", c'est le moment où j'ai pu uniquement me concentrer sur moi-même. Qui Aime Like Follow. Maintenant, je vais juste me faire plaisir jusqu'à ce que cela fasse plaisir aux autres. Ce ne sera pas l'inverse. Et si vous aimez, vous me suivez, mais sachez qu'il n'y aura pas de compromis de ma part."

"C'est le public qui a voulu faire une séparation entre Damso et William"

L'interprète de Vie est également revenu sur la distinction entre Damso, son nom de scène, et William, son vrai nom : "C'est le public qui est schizophrène, c'est lui qui a fait une séparation (ndlr : entre Damso et William), parce qu'il voulait la faire. C'est dingue parce que, parfois, elle m'influence. Damso/William, finalement c'est juste une appellation. C'est l'être humain qui est le plus intéressant et l'être humain, c'est moi quand tu vas me croiser dans la rue, en studio, quand je vais être sur scène.".