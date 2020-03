Damso dévoile "Vie", un nouveau titre efficace aux punchlines puissantes... contre Booba et Niska ?

Damso en deuil

Toutes nos condoléances vont à Damso. Le rappeur l'a sobrement annoncé sur son compte Instagram, il vient de perdre sa tante, visiblement touchée par le coronavirus. Un drame familial sur lequel il ne s'est pas étendu, mais qui l'a visiblement poussé à sortir un nouveau titre que l'on pourrait intituler 'Vie'.

Néanmoins, si celui-ci est porté par le visuel d'un ange en lieu et place du clip, par une mélodie mélancolique et joue avec les thèmes de la peur et de la mort, "J'frappe à la porte, celle du paradis, mais c'est l'diable qui répond (...) Toujours en Vie, maman c'était ton heure, donc j'ai dû tuer l'temps", il ne semble pas avoir été préparé spécialement en hommage à sa tante.

Des punchlines puissantes

Au contraire, quand on se penche un peu plus sur le texte, on peut constater que Damso contre-balance parfaitement la douceur du son par des punchlines particulièrement puissantes. Ainsi, certains y voient un tacle à Niska ici, "Tout à un prix, même devenir père, ça s'appelle la pension", quand d'autres sont persuadés de voir Booba, son ennemi préféré, être ciblé là, "Beaucoup d'moyens, mais plus aucun talent, y'a qu'ton image qui vend (...) Fuck ton cardio, gros, Si j'te tabasse, ça traînera pas longtemps".

Qu'importe si cela est vrai ou non, la seule certitude c'est que Damso nous sort ici un titre à la fois surprenant et efficace. Et dans une telle période - et en attendant QALF, ça fait du bien.