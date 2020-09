"QALF" de Damso, un double album ? Les fans lâchent leurs théories

Damso balance "QALF"

La sortie de "QALF" avait été retardée, mais ça y est, les fans ont pu écouter le nouvel album de Damso. "QALF", l'acronyme de "Qui Aime Like Follow" (la version 2.0 de "qui m'aime me suive"), a été dévoilé ce vendredi 18 septembre 2020. Il s'agit du quatrième album du rappeur, mais du premier opus hors du label 92i. Et déjà, les fans de "Dems" comme il est surnommé, ont leurs théories dessus.

Selon les internautes, "QALF" serait un double album. D'après les "indices" qui auraient été laissés par Damso, ils sont nombreux à penser que la suite sortira sous le titre "Jade" le 25 septembre 2020. Quelques abonnés ont aussi avancé qu'un titre bonus serait attendu.

Les fans balancent les indices sur le possible double album

Premier indice pour les fans sur la possibilité d'un double album : deux pochettes de "QALF" ont été dévoilées. Et ce n'est pas tout. L'interprète de Vie, avec des punchlines qui semblaient viser Booba et Niska, a posté une image montrant deux timing : 48min08 et 45min05. Ce deuxième indice voudrait donc dire qu'il manque une partie de l'album, soit un deuxième opus en mode double album ou alors simplement un titre bonus.