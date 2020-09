Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle : Lacoste arrête leur collab, la marque s'explique

Pendant plusieurs années, Lacoste a toujours refusé de s'associer à des rappeurs, mais en 2018, elle a finalement décidé d'engager Moha La Squale comme designer et de s'associer à Roméo Elvis un an plus tard. Aujourd'hui, elle doit sûrement regretter puisque les deux artistes sont accusés d'agression sexuelle (l'interprète de Luna est aussi accusé de séquestration et de violences). Les victimes de Moha La Squale continuent d'ailleurs de porter plainte et témoigner tandis que Roméo Elvis, lui, est passé aux aveux et a présenté ses excuses sur Instagram.

"Ce sont des valeurs que la marque ne peut pas cautionner"

Malgré son mea culpa, Lacoste a décidé de suspendre son contrat avec le frère d'Angèle. La fin de cette collaboration est due à "une question éthique, morale" : "Ce sont des valeurs qui ne correspondent plus avec l'image de Lacoste, que la marque ne peut pas cautionner", a confié une source interne à 20 minutes. Quelques jours plus tôt, la marque annonçait aussi l'arrêt de sa collab avec Moha La Squale en tenant le même discours que pour Roméo Elvis : "Son comportement ne correspond pas à nos valeurs." Voilà qui a le mérite d'être clair !

"Il enlève ses mains et les met dans mon pantalon"

Le choix de Lacoste a sûrement dû être conforté par le témoignage de la victime de Roméo Elvis : "Quand je re-rentre dans la cabine, je sens une présence derrière moi et je sens que c'est lui. Il entre avec moi dans la cabine et il ferme le rideau. Et là, il arrive avec ses mains sur ma poitrine. Le mec est grand, il est imposant. Il enlève ses mains et les met dans mon pantalon et sur mes fesses, donc je lui dis : 'Tu fais quoi ?' Il a un déclic. Il arrête tout et sort. Comme s'il était en transe et qu'il venait de se réveiller."