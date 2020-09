Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle : la victime avoue "je vais tout raconter"

Roméo Elvis : la victime prend la parole

Récemment accusé d'agression sexuelle, Roméo Elvis s'est expliqué et s'est excusé publiquement. Sofia (dont le prénom a été modifié), la victime, s'est confiée à StreetPress. "Je suis un peu perdue sur quoi faire ou pas" a-t-elle avoué. Et alors que la chanteuse Angèle, soeur de Roméo Elvis, a réagi au comportement de son frère, l'interprète de Balance ton quoi a été violemment clashée sur les réseaux sociaux. Pareil avec Lena Simonne, qui partage la vie du rappeur. "Ce n'est pas juste. Surtout pour sa petite amie et Angèle" a alors souligné celle qui a décidé de briser le silence.

"Je voulais juste encourager d'autres femmes à parler. Comme pour Moha La Squale" a-t-elle déclaré, elle qui a décidé de parler après avoir vu sur internet que Moha La Squale avait été accusé de violences sexuelles et séquestration. "Roméo m'avait promis que j'étais la seule. Mais si c'était faux... J'ai envie d'être honnête. Je vais tout vous raconter" a-t-elle ainsi précisé.

"Il arrive avec ses mains sur ma poitrine"

Elle a ensuite raconté l'agression, qui se serait déroulée en mai 2019 à Bison 4, une boutique à Bruxelles en Belgique. Fan de Roméo Elvis, la jeune femme de 23 ans s'était rendue là-bas car l'endroit est tenu par des amis de l'artiste. Et celui qu'elle admire l'aurait reconnu en pleine séance d'essayages, elle qui avait fait de la figuration dans deux de ses clips (Drôle de question et Nappeux) et avec qui elle a même parlé sur Snapchat. "Quand je re-rentre dans la cabine, je sens une présence derrière moi et je sens que c'est lui. Il entre avec moi dans la cabine et il ferme le rideau", "et là, il arrive avec ses mains sur ma poitrine. Le mec est grand, il est imposant" explique-t-elle.

Elle lui aurait demandé d'arrêter, lui rappelant qu'il est en couple et lui aurait dit de penser à sa copine. "Il enlève ses mains et les met dans mon pantalon et sur mes fesses", donc "je lui dis : 'Tu fais quoi ?' Il a un déclic. Il arrête tout et sort. Comme s'il était en transe et qu'il venait de se réveiller".

En mai 2020, elle pense toujours à ce moment et décide d'envoyer un message à Roméo Elvis : "Je ne veux pas gâcher ta vie. Je veux juste que tu réalises que ce que tu as fait, c'est vraiment quelque chose de mal. J'espère que tu ne feras plus jamais ce genre de chose à qui que ce soit". En août 2020, elle veut lui parler face à face de ce qui s'est passé, une discussion qui durera 1h30. Et quand l'affaire Moha La Squale éclate, elle prévient Roméo Elvis qu'elle aussi veut témoigner publiquement avant de révéler l'agression dont elle a été victime.