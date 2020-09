Moha La Squale accusé de violences et d'agressions sexuelles : l'une de ses victimes témoigne

"Il m'a touchée sans mon accord"

Alors que Roméo Elvis a confirmé les accusations d'agression sexuelle dont il faisait l'objet, Moha La Squale, lui, reste très discret depuis que plusieurs femmes ont témoigné contre lui en révélant que le rappeur les a séquestrées, violentées, tripotées ou encore menacée. Trois d'entre elles ont d'ailleurs porté plainte contre l'interprète de Luna.

Ces témoignages ont été relayés publiquement par une certaine Romy, âgée de 20 ans, qui ne s'attendait pas à ce que cette histoire prenne une telle ampleur : "Dans ces stories, je parlais de témoignages que j'ai eu moi-même avec des amies totalement à l'extérieur des réseaux sociaux qui m'avaient déjà parlé de ce garçon que moi-même j'ai fréquenté dans un clip", explique Romy à Aufeminin.

Elle dévoile ensuite qu'elle a aussi été victime du comportement déplacé de Moha La Squale : "On voit que le garçon est très bouleversé dans sa vie. Ce sont des comportements très spéciaux et pour ma part, il m'a tiré les cheveux, m'a touchée sans mon accord. Moi, je m'énervais, je lui mettais des coups de coude à des moments et il me disait 't'inquiète ma reuss, il n'y a rien, ce n'est rien. Mais vu que toute l'équipe semble être intimidée par ce garçon. On se demande en fait 'si j'ouvre ma bouche, qu'est-ce qu'il va se passer par la suite ?"

"Il voudra toujours plus ce garçon et quand il n'aura plus ce qu'il veut, il ira jusqu'à tuer"

Romy en dit plus sur les victimes du rappeur originaire de Créteil : "Ce sont toujours les mêmes filles qui sont visées. Ce sont toujours les mêmes procédés. Au début, il va être très gentil, très mielleux apparemment. Puis après, il devient très jaloux et violent. Ces filles-là sont tétanisées aujourd'hui. Je les ai vues il n'y a pas longtemps et je peux affirmer qu'elles en gardent des grosses séquelles. Elles ne sont pas près d'oublier ça et elles ont peur des représailles parce qu'il a toujours fait dans la terreur."

Elle poursuit : "J'espère que la police va enfin prendre conscience qu'un homme aussi dangereux, lorsque c'est un personnage public, c'est quelqu'un qui a le choix. Il a énormément de femmes devant lui, il a énormément de pouvoir et d'argent, donc, il se permet encore plus de choses. (...) Il voudra toujours plus ce garçon et quand il n'aura plus ce qu'il veut, ça va aller plus loin. Il ira jusqu'à tuer. J'ai reçu des témoignages de menaces de mort avec un couteau."

Tous les actes de Moha La Squale auraient commencé à l'époque du collège et auraient continué jusqu'à aujourd'hui : "Il a beaucoup de monde à dos et je pense que la police va être bien contente qu'on l'ait ramené. (...) Il faudrait juste arrêter d'idéaliser cette personne dangereuse et nocive. Il faut voir l'homme tel qu'il est quand on a des preuves et qu'on est sûr de ce qu'on avance. On attend que ce mec finisse enfermé tout simplement", raconte Romy.