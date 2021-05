Roméo Elvis s'excuse encore pour l'agression sexuelle : "J'ai fait une connerie", "j'ai fait du mal"

"J'ai fait du mal à quelqu'un" a reconnu l'interprète de Drôle de question, Soleil ou encore 1000°C. "J'ai tout de suite voulu m'excuser auprès de cette personne, j'ai ensuite pris le temps de m'excuser publiquement sur les réseaux sociaux. Et voilà. Point !" a ajouté Roméo Elvis, "C'est un truc sur lequel on ne peut pas revenir. Ça ne se discute pas, j'en suis conscient et j'ai envie que les gens comprennent". Cette agression sexuelle a été une prise de conscience selon lui : "C'est une leçon, l'intégrité d'une femme, d'un homme, ça ne se discute pas".

Les attaques sur Angèle et Lena Simonne après l'agression sexuelle, "c'est quelque chose que je trouve très dur"

Angèle, la chanteuse connue pour son engagement féministe et qui se trouve aussi être la soeur du rappeur, avait aussi réagi à l'agression sexuelle de son frère. Roméo Elvis a précisé que "ça nous regarde", ce qu'ils se sont dits entre eux après le scandale. Mais il a effectivement confirmé avoir bien sûr parlé de l'agression avec sa soeur Angèle et avec sa copine, l'influenceuse Lena Simonne : "Ma soeur, comme ma fiancée, ce sont des filles engagées. C'est aussi pour ça que je les aime et que je les admire même. Donc évidemment, avec ma soeur, on a parlé. Avec Lena, on a parlé aussi. Et on est au clair par rapport à ça. C'était important d'en parler". La star a aussi tenu à s'exprimer sur le déferlement de haine sur les réseaux, contre Angèle et Lena Simonne après l'affaire. "Maintenant, la suite, le déferlement qu'elles ont pris, c'est quelque chose que je trouve très dur, injuste même pour ma soeur et pour ma copine" a-t-il indiqué.

Roméo Elvis a d'ailleurs avoué "éviter" de lire les commentaires des internautes sur les réseaux. "Ça n'en vaut pas la peine, mais dans les deux cas, je tiens à dire aussi que trop d'amour, ça n'a aucun sens. Les artistes sont énormément aimés avec parfois un peu de désespoir, là-dedans. Donc je prends de moins en moins la peine de regarder ce genre de commentaires, ça me fait du bien dans les deux sens. Trop d'amour, ça tue l'amour" a-t-il déclaré, "On prend trop confiance. On se dit : 'C'est bon, je suis validé par autant de personnes qui pensent que ce que je dis, c'est bien.' On peut rentrer dans quelque chose de dangereux".