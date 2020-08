Riverdale : les 8 plus grosses différences entre la série et les comics

2. Jason n'est pas mort

L'action de Riverdale débute avec le mystère autour de la mort de Jason Blossom (Trevor Stines), le frère jumeau de Cheryl (Madelaine Petsch). Une chose qui n'existe pas dans les comics puisque Jason est toujours vivant. Cependant, le personnage n'est pas vraiment important dans les comics : apparu dans une soixantaine de numéros dont le spin-off dédié à Cheryl, le personnage a ensuite disparu. C'est un peu mieux que d'être tué mais bon...

3. Hiram n'est pas un criminel

Pour rendre les parents plus intéressants, la série a fait de nombreuses modifications dans leur passé et leur comportement. Les Lodge par exemple, ne sont pas du tout des criminels dans les comics. Même si Hiram (Mark Consuelos est bien très riche, il gagne sa fortune de façon légale contrairement au personnage de la série qui enchaîne les arnaques, coups bas et complots. Autre changement : Hiram et Veronica (Camila Mendes) sont beaucoup plus proches dans les comics alors qu'ils se livrent une guerre sans fin dans la série.

4. Plus de diversité dans la série

C'est une bonne chose : Riverdale a décidé d'apporter de la diversité aux personnages d'Archie Comics. Il faut dire que dans les comics, la quasi-totalité des héros sont blancs. Dans la série, Josie (Ashleigh Murray) et ses Pussycats sont noires, Reggie (Charles Melton) a des origines asiatiques et Veronica est latina. Une chose essentielle pour refléter le monde actuel. Récemment, la série a cependant été au centre de critiques de Vanessa Morgan qui a révélé être la moins bien payée du casting et a demandé plus de présences et intrigues pour les personnages de couleur. Le créateur du show, Roberto Aguirre-Sacasa, a assuré que cela allait changer dans la saison à venir.

5. Fred est différent

Joué par le regretté Luke Perry dans les saisons 1 à 3 de Riverdale, Fred Andrews était un père divorcé et très différent physiquement de sa version dans les comics. Dans les BD, il avait plus de ventre mais surtout : il n'était pas célibataire. Mary (Molly Ringwald) et Fred sont bien toujours en couple dans les comics contrairement au show dispo sur Netflix.