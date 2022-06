Pretty Little Liars : le spin-off Original Sin se dévoile avec un teaser dark et on a la date de sortie

Même si elle se termine, une série n'est jamais vraiment morte. La preuve, que ce soit en revival avec une nouvelle saison (comme avec Dexter ou Sex and The City), en reboot (comme avec Charmed ou Roswell) ou bien en spin-off, les studios trouvent toujours un moyen de faire revenir un show disparu. Et en 2022, c'est Pretty Little Liars qui fait son come back.

La date de sortie de Pretty Little Liars : Original Sin est là avec un teaser

Pour découvrir Pretty Little Liars : Original Sin, il ne faudra plus patienter très longtemps. Bon, on dit ça mais ce ne sera pas de façon très légale pour le moment. C'est sur HBO Max aux Etats-Unis que la série sera lancée dans un peu plus d'un mois : rendez-vous le 28 juillet prochain pour découvrir cette nouvelle version avec de nouvelles petites menteuses. Pour la France, aucun diffuseur n'est annoncé pour le moment.

En plus de la date de sortie, HBO Max qui diffuse aussi le reboot de Gossip Girl a dévoilé un premier teaser et ce n'est pas la bonne humeur qui règne. On peut y voir A très remonté(e) qui s'en prend à des images des nouvelles héroïnes. Une vidéo de 1mn à découvrir dans notre diaporama qui laisse penser que cette nouvelle version sera bien plus sombre.

De quoi parle Pretty Little Liars : Original Sin ?

Dans Pretty Little Liars : Original Sin, on suivra un nouveau groupe d'ados. Vingt ans plus tôt, des événements tragiques ont eu lieu dans leur ville de Millwood. Aujourd'hui, des petites menteuses vont être la cible d'un nouveau A. HBO Max a déjà dévoilé des photos des nouvelles héroïnes jouées par Madison Bailey, Malia Pyles, Chandler Kinney, Maia Reficco et de Zaria.