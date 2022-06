QUIZ Pretty Little Liars : te souviens-tu VRAIMENT de la série ? 8 questions pour le prouver

Les anniversaires s'enchaînent pour nos séries cultes ! Après les 10 ans de la fin de Desperate Housewives (fais notre quiz niveau expert sur le final) et les 11 ans du lancement de Teen Wolf qui aura bientôt une suite en film, c'est Pretty Little Liars qui souffle ses bougies. Le pilote de la série a été diffusé le 8 juin 2010 à la télévision américaine.

Et même si la série s'est terminée assez récemment, en 2017, un reboot est déjà en préparation. La série Pretty Little Liars : Original Sin arrivera prochainement aux US sur HBO Max (qui a déjà diffusé le reboot de Gossip Girl). En attendant de découvrir cette nouvelle série, PRBK remonte le temps avec notre quiz en 8 questions sur Pretty Little Liars. On va voir qui est vraiment fan !

Le quiz pour les fans de Pretty Little Liars