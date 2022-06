Teen Wolf, le film : Arden Cho confirme qu'elle a dit non à un retour de Kira à cause de l'argent

Pour les 4 ans de la fin de Teen Wolf le 24 septembre 2021, le créateur Jeff Davis annonçait le retour de Scott, Malia et les autres pour un film prévu pour 2023, non pas sur MTV qui diffusait la série originale mais sur Paramount+. Le casting a ensuite été annoncé et de nombreux acteurs seront de retour, même certains dont les personnages sont morts. Mais tous n'ont pas dit oui pour cette suite : Dylan O'Brien a expliqué sa décision de ne pas revenir et Cody Christian a aussi confirmé son absence.

Arden Cho dévoile les raisons de son absence du film Teen Wolf

Comme le laissaient entendre les rumeurs depuis un moment, Arden Cho alias Kira a bien refusé de revenir dans le film Teen Wolf pour des raisons de salaire. En février dernier, The Hollywood Reporter annonçait que l'actrice qui avait été virée de la série après la saison 5 avait refusé de revenir car elle aurait été payée "la moitié du salaire par épisode qui a été proposé aux trois autres actrices", à savoir Crystal Reed (Allison), Holland Roden (Lydia) et Shelley Hennig (Malia). Dans une interview donnée à The Cut, l'actrice dévoile qu'on lui avait proposé "encore moins" que la moitié du salaire des autres actrices.

Si l'actrice a dit non, c'est donc pour protester contre les inégalités salariales encore trop présentes à Hollywood. "Je pourrais vous citer au moins dix acteurs asiatiques que je connais qui ont été payés beaucoup moins que leurs partenaires. Parfois, on n'a pas le choix de dire 'non'. Parfois, on a besoin, on doit payer les factures" a-t-elle expliqué. Concernant son refus de revenir pour le film Teen Wolf, la star confie : "Je n'ai pas dit pas dit non nécessairement pour moi ou parce que j'étais en colère. J'ai dit non car j'espère qu'il y aura plus d'égalité dans le futur" conclut-elle.