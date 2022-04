Teen Wolf, le film : Cody Christian (Theo) confirme son absence

Le 24 septembre 2021, pour l'anniversaire des 4 ans de la fin de la série, l'équipe de Teen Wolf annonçait la sortie prochaine d'un film, suite des aventures de Scott McCall et de ses amis. Enfin, pas de tous non plus. Lors de l'annonce du casting, plusieurs noms manquaient à l'appel. Comme par exemple celui de Dylan O'Brien alias Stiles Stilinski : l'acteur a depuis expliqué qu'il a refusé de revenir et s'était expliqué sur cette décision après des critiques des fans. Autre absente ? Arden Cho (Kira) qui a refusé de revenir pour des raisons liées au salaire. Ils ne seront pas les seuls.

Cody Christian ne reviendra pas dans le rôle de Theo

Un autre nom manquait aussi à l'appel lors de l'annonce du casting : celui de Cody Christian. Révélé dans Pretty Little Liars et actuellement au casting de la série All American, l'acteur a joué Theo Raeken, l'un des ennemis (devenu allié) de Scott (Tyler Posey) dans les saisons 5 et 6 de la série. Et non, il ne reviendra finalement pas pour le film dont le tournage a débuté, très certainement à cause de son rôle dans All American. Sur Instagram, Cody Christian a confirmé son absence en postant d'anciennes photos en compagnie des acteurs de Teen Wolf.