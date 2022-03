Teen Wolf, le film : le tournage est lancé, Tyler Posey pose dans les coulisses

Pour l'instant, à part le casting, peu d'infos ont filtré sur le film Teen Wolf. On connaît cependant le résumé officiel, publié par Paramount+ qui diffusera le film prochainement. "Une nouvelle pleine lune se lève à Beacon Hills et une force démoniaque terrifiante émerge. Les loups sonnent l'alarme, appelant les banshee, les coyotes garous, les kitsunes et toutes les créatures de la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall, plus un ado mais toujours alpha, peut rassembler de nouveaux alliés et réunir ses amis de confiance pour combattre ce qui pourrait être l'ennemi le plus puissant et mortel auquel ils ont fait face" peut-on lire dans le synopsis. On a tellement hâte !