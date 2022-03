Pretty Little Liars - Original Sin : premières images du reboot avec une surprise à la clé

Même quand une série est terminée, elle n'est jamais vraiment morte. Quand elle ne revit pas via un spin-off (coucou la série dérivée de La Casa de Papel) ou avec une suite (comme pour Sex and The City avec And Just Like That et Dexter avec Dexter : New Blood), ce sont les reboots qui continuent à les faire vivre. Si Gossip Girl a déjà eu droit à une nouvelle version, Pretty Little Liars est la prochaine sur la liste.

Les premières images de Pretty Little Liars : Original Sin

Annoncé en février 2020 et commandé en septembre 2020, le reboot de Pretty Little Liars va bien voir le jour sur la plateforme HBO Max. Le casting est déjà annoncé et, après les noms des acteurs, on a enfin droit aux toutes premières photos, dévoilées par Entertainment Weekly. Et surprise, l'une des petites menteuses sera enceinte ! Il s'agit d'Imogen, incarnée par Madison Bailey. Eh oui, il y aura un bébé dans la team des ados torturées par A. Ça promet !

EW a également dévoilé d'autres premières images comme celles de Minnie (jouée par Malia Pyles), de Tabby (Chandler Kinney), de Noa (Maia Reficco) et de Faran (Zaria). Pour ce reboot, cinq personnages principaux auront plus d'un secret. Elles vont devoir faire face à un mystérieux "A" qui veut révéler tout ce qu'elles cachent.