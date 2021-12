Ian Harding, Tyler Blackburn... que deviennent les acteurs de Pretty Little Liars ?

Tyler Blackburn (Caleb)

Même s'il a mis un peu de temps, Tyler Blackburn a retrouvé un rôle à la télévision. Le problème ? Sa série n'est pas diffusée en France. L'interprète de Caleb incarne Alex Manes dans Roswell, New Mexico, reboot de la série Roswell diffusé depuis 2019 aux US. On a également pu le voir dans un épisode du reboot de Charmed (disponible sur Salto) en 2019. Côté coeur, on ne sait pas s'il est en couple mais il a fait son coming-out bisexuel en avril 2019. "Je suis queer. Depuis adolescent, je m'identifie comme bisexuel. Je veux juste me sentir fort dans ma propre peau, dans ma tête et mon coeur" a-t-il déclaré à The Advocate.