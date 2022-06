Charmed : le lien entre la série originale et le reboot enfin dévoilé

Le reboot de Charmed, c'est terminé ! Ce vendredi 10 juin 2022, la CW diffusait le dernier épisode de la saison 4 qui marque la fin de la série. Et pour sa conclusion, cette nouvelle version centrée sur les soeurs Diaz a ENFIN dévoilé un lien avec la série originale portée par Holly Marie Combs, Alyssa Milano et Rose McGowan. Alors, que s'est-il passé et quel est le lien ? On vous explique ! Attention, cet article contient des spoilers.

Une scène qui a surpris plus qu'un téléspectateur et laissait clairement la porte ouverte à un retour des actrices originales en cas de saison 5. Une chose qui n'aura finalement jamais lieu puisque la série est terminée. "Nous avons pu faire ce que nous avions toujours voulu faire : créer un multiverse Charmed. Mais aussi terminer la série d'une façon pleine d'espoir et satisfaisante" a déclaré Joey Falco, producteur de Charmed dans une interview pour TVLine. Un sacré clin d'oeil !