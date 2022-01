Charmed saison 4 : la remplaçante de Macy se dévoile dans une bande-annonce

RIP Macy, bonjour la petite nouvelle ! En juillet dernier, Madeleine Mantock annonçait son départ de Charmed après trois saisons. Comme Prue (Shannen Doherty) dans la série originale, son personnage est mort dans le final de la saison 3. En septembre dernier, la production de la série annonçait le nom de sa remplaçante : l'australienne Lucy Barrett. On ne connaît toujours pas l'identité de son personnage mais elle se dévoile dans des images inédites de la suite.

La nouvelle sorcière de Charmed se dévoile

C'est le 11 mars prochain (aux US) que les fans de Charmed pourront découvrir la nouvelle sorcière qui rejoindra Mel (Melonie Diaz) et Maggie (Sarah Jeffrey) pour former le Pouvoir des Trois. La toute première bande-annonce, à voir dans notre diaporama, tease cette grande arrivée qui va déjà causer des tensions, notamment avec Harry (Rupert Evans). Mais nos héros vont devoir mettre leurs doutes de côté quand le monde magique va être attaqué et le Pouvoir des Trois menacé.

Pour l'instant, peu de détails ont filtré sur le nouveau personnage joué par Lucy Barrett. On sait cependant, grâce au résumé officiel de la saison 4 de Charmed, qu'elle sera une jeune artiste originaire de Philadelphie. On ne sait pas non plus s'il s'agira d'une soeur de Mel et Maggie ou bien si elle ne partagera aucun lien de parenté avec elles. Pour rappel, Macy était déjà une demi-soeur cachée des deux soeurs. "Elle est fun, irrévérencieuse, impulsive, résolue et va amener une toute nouvelle énergie au Pouvoir des Trois" avaient précisé les showrunners de Charmed lors de l'annonce du casting. On a hâte de la découvrir !