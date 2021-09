Charmed saison 4 : la remplaçante de Madeleine Mantock (Macy) dévoilée, découvrez son visage

"Son nom, son histoire, ses pouvoirs et sa connexion avec Mel et Maggie sont gardés secrets car c'est plus drôle comme ça. Nous pouvons vous dire qu'elle est une artiste avec un amour de la vie sauvage et imprévisible et une vue unique du monde (...) Elle est fun, irrévérencieuse, impulsive, résolue et va amener une toute nouvelle énergie au Pouvoir des Trois" ont précisé les nouveaux showrunners, Jeffrey Lieber, Joey Falco et Nicki Renna à TVLine.

Attention, la suite contient des spoilers sur la saison 3 de Charmed.

Dans la saison 4 du reboot de la série culte, Mel (Melonie Diaz) et Maggie (Sarah Jeffery) vont devoir se remettre de la mort de leur soeur. Une intrigue similaire à celle de la série originale : Prue (Shannen Doherty) était aussi morte à la fin de la saison 3 de Charmed. Reste à savoir quel lien ce nouveau personnage aura avec Mel et Maggie. Dans la série, Macy était déjà leur demi-soeur et il est plus que possible que les scénaristes soient partis dans une autre direction.

La saison 4 de Charmed débutera en 2022 sur la CW aux Etats-Unis.