Peaky Blinders saison 6 : le créateur tease la suite, le film et des spin-offs

Peaky Blinders : Steven Knight tease la sortie de la saison 6

La suite de Peaky Blinders sur Thomas Shelby (Cillian Murphy ) et sa famille de gangsters à Birmingham, en Angleterre, est très attendue par les fans. La série a eu des guests de renom comme Tom Hardy, Adrien Brody, Sam Neill, Anya Taylor-Joy ou encore Sam Claflin. Et malheureusement, la saison 6 de Peaky Blinders sera la dernière saison sur le clan Shelby. Le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, a évoqué la saison 6 lors d'un panel du BFI London Film Festival comme l'a rapporté Variety.

Il a assuré que la saison 6 a été entièrement tournée, le tournage s'est fini en mai 2021. Un tournage marqué par la mort d'Helen McCrory (décédée le 16 avril 2021), qui interprétait Polly Shelby. La saison 6 est déjà presque entièrement montée, la date de diffusion est prévue pour le printemps 2022 a précisé Steven Knight.

Une saison 6 qui montrera la montée du fascisme en Angleterre. Il y arau bien sûr le retour de Tommy Shelby (Cilian Murphy), mais aussi de Sam Claflin qui joue Oswald Mosley, que Tommy n'a pas réussi à éliminer. Des nouveaux acteurs seront aussi dans la saison 6 de Peaky Blinders, comme Stephen Graham et Rebecca Keatley.

Le film Peaky Blinders toujours prévu, et des possibles spin-offs

Et ce n'est pas tout, après la saison 6, il y aura un film sur Peaky Blinders. Ce film sera une sorte de conclusion et le créateur a confié qu'il entrera en production en 2023. "Je vais ensuite m'atteler à l'écriture du film, qui se déroulera et sera tourné à Birmingham. Et ce sera probablement la fin de la série Peaky Blinders telle que nous la connaissons" a-t-il indiqué. Il avait d'ailleurs avoué à Deadline : "Mon plan depuis le départ a toujours été de conclure Peaky avec un film. Et c'est exactement ce qui va se passer".

Il pourrait aussi y avoir des "séries liées" à l'univers de Peaky Blinders a confirmé Steven Knight. La série aura donc des sortes spin-offs, même s'il n'aime pas ce terme. En revanche, il ne supervisera pas nécessairement ces projets, car il préfère "passer le relais". Pour rappel, la série a aussi récemment été adaptée en jeu vidéo et pourrait avoir sa comédie musicale.