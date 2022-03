Outlander saison 6 : Sam Heughan connaît déjà la fin de la série, Caitriona Balfe balance

Sam Heughan sait déjà comment se terminera Outlander

La saison 6 d'Outlander arrive le lundi 7 mars 2022 sur Netflix. La saison 6 sera très dark et avec des nouveaux personnages. Mais en attendant de découvrir ce que vont devenir Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe), l'actrice principale s'est confiée sur la fin de la série. Caitriona Balfe a révélé qu'elle ne connaissait pas du tout la fin d'Outlander, mais qu'en revanche Sam Heughan sait déjà comment va se finir la série.

En effet, une saison 7 a déjà été commandée en plus d'un spin-off et les fans craignent qu'elle ne soit la dernière saison. Cette saison 7 devrait se baser sur le tome L'écho des coeurs lointains (An Echo In The Bone en VO) de Diana Gabaldon, à qui on doit les livres qui ont inspiré la série, et qui est le 7ème tome de sa saga littéraire. Deux autres tomes sont déjà sortis (le 9ème roman a été publié fin 2021 aux Etats-Unis) et l'autrice travaille actuellement sur le 10ème qui, lui, marquera la fin des aventures de Jamie et Claire. Et jsutement, Caitriona Balfe a confié que Diana Gabaldon a fini par dévoiler la fin d'Outlander à Sam Heughan, qui voulait absolument savoir comment se termine l'histoire

L'écrivaine "a dit" la fin "à Sam Heughan, je pense qu'elle a dit à Sam quelque chose sur son personnage, mais je pense qu'il est vraiment curieux et qu'il l'a harcelée ! Je suis plutôt contente de laisser le mystère vivre, et de le découvrir quand j'en ai besoin" a ainsi expliqué Caitriona Balfe à Digital Spy.

Caitriona Balfe donne son avis sur la fin d'Outlander : "Je pense que ce doit être un moment à la Roméo et Juliette"

Si son l'interprète de Jamie connaît donc déjà la fin d'Outlander, ce n'est donc pas le cas de l'interprète de Claire. Mais Caitriona Balfe a quand même des idées sur le final. "Je pense que ce doit être un moment à la Roméo et Juliette, où nous sommes tous les deux ensemble, ou un moment à la Naoise et Deirdre où Jamie et Claire s'allongent ensemble et s'éteignent lentement" a-t-elle déclaré, "Je ne pense pas que l'un puisse survivre sans l'autre et je ne pense pas du tout que Claire le quittera. Personne n'est éternel, donc à un moment ou à un autre, quelqu'un va devoir crever, alors autant le faire ensemble !". Elle les voit donc mourir ensemble à la fin, pour un final à la fois triste et romantique.

Et elle a précisé à propos du tournage de la saison 7 d'Outlander : "Ce que nous savons maintenant, c'est que la série a été renouvelée pour une saison 7 et qu'elle comportera 16 épisodes. Nous nous préparons tous à avoir l'endurance nécessaire pour faire cela, car nous allons tourner pendant 13 mois, ce qui va être très intense. Donc, pour être honnête, penser au-delà ne nous sert pas vraiment - et ces décisions ne sont pas entre nos mains de toute façon, donc nous verrons bien !".