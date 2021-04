Outlander : l'auteure annonce la sortie du 9e livre de la saga

Si les fans de Game of Thrones se désespèrent de lire enfin le 6e livre de la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin qui travaille sur le manuscrit depuis 10 ans (le 5e tome, A Dance with Dragons, a été publié en 2011 aux US), les fans d'Outlander se sont aussi montrés très patients. C'est en 1991 que Diana Gabaldon a lancé le premier livre de sa saga Le Chardon et le Tartan qui a inspiré la série Outlander. Le 8e roman, À l'encre de mon coeur (Written In My Own Heart's Blood en version originale) a été publié en 2014 aux Etats-Unis. Sept ans plus tard, la suite arrive enfin en librairie.

Le 9e livre Outlander sera publié le...

Pour découvrir le neuvième roman des aventures de Jamie et Claire, les fans américains et britanniques (et les Français qui maîtrisent l'anglais) ne devront plus attendre très longtemps. C'est le 23 novembre prochain que Go Tell The Bees That I Am Gone sera enfin publié aux US et outre-Manche. L'auteure a expliqué avoir terminé l'écriture le mois dernier, en mars 2021. Une nouvelle qui va combler les fans de la saga ! Sans trop spoiler l'action, on peut vous dire que ce nouveau roman débutera en 1779 soit en pleine guerre d'indépendance des Etats-Unis. Découvrez la couverture du livre dévoilée par Entertainment Weekly :