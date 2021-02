Game of Thrones : enfin une bonne nouvelle pour les livres ? George R.R. Martin se confie

Cette année 2021 a parfaitement débuté pour les fans de Game of Thrones. On l'a récemment appris, en plus du prequel autour des Targaryen, HBO souhaiterait produire un deuxième spin-off en live-action centré sur les aventures de Dunk et l'Œuf - les héros d'une série de nouvelles, mais également une série d'animation très proche de l'ambiance de GoT qui serait à destination d'un public adulte.

La saga littéraire avance enfin

Et une bonne nouvelle en entrainant toujours une autre, George R.R. Martin vient à son tour de faire le bonheur de ses fans. A l'occasion d'un post publié sur son blog, le papa de la saga littéraire A song of Ice and Fire dont était adaptée Game of Thrones a révélé que l'écriture de son nouveau tome, le 6ème sur les 7 prévus, a énormément avancé ces derniers mois.

"J'ai écrit des centaines et des centaines de pages de The Winds of Winter en 2020" a-t-il déclaré, avant de préciser, "C'était ma meilleure année [créativement parlant] depuis... Wow, depuis que j'ai dû commencer. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être était-ce à cause du confinement. Ou simplement parce que j'étais inspiré. Parfois je suis vraiment sur une lancée". Comme quoi, la crise sanitaire liée au Covid-19 n'a pas fait que des malheureux l'an passé...

Une écriture terminée cette année ?

Cependant, si l'auteur travaille sur ce livre depuis maintenant 10 ans (!), George R.R. Martin a révélé que celui-ci était encore loin d'être terminé, "Je dois poursuivre ma lancée. J'ai encore des centaines de pages supplémentaires à écrire afin d'amener le roman à une conclusion satisfaisante. Et j'espère que c'est ce que permettra 2021."

Il l'a d'ailleurs confié, malgré l'impatience du public, il ne compte pas faire de prédiction concernant la date qu'il estime être crédible pour conclure ce tome. La raison ? "A chaque fois que je le fais, des c*nnards sur Internet prennent ça pour une promesse et attendent avec impatience que je rate la deadline pour me crucifier. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis confiant".

Mais que George R.R. Martin se rassure, entre les différents variants du virus qui pullulent en ce moment et les problèmes de doses du vaccin, la crise et les confinements sont encore loin d'être derrière nous, ce qui devrait lui permettre de continuer à écrire sereinement.