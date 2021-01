Game of Thrones : nouveau spin-off ? HBO aimerait produire... une série d'animation

Moins de deux ans après la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones, HBO semble être réellement en manque de l'univers imaginé par George R.R. Martin. Alors que la chaîne américaine a récemment donné son feu vert à la production d'un premier spin-off de Game of Thrones attendu pour 2022 sur nos écrans, elle aurait déjà d'autres projets en préparation dans les cartons.

Un futur anime Game of Thrones ?

Selon le Hollywood Reporter, en plus d'une possible série adaptée des aventures de Dunk et l'Œuf - une saga de nouvelles centrées sur Sir Duncan Le Grand et Aegon V Targaryen, HBO aimerait désormais s'attaquer au monde de l'animation. De quoi craindre une série pour enfants à l'image de Spy Racers (adaptée de Fast & Furious) ou La Colo du Crétacé (adapté de Jurassic World) ? Pas du tout.

A l'heure actuelle, très peu de détails sont connus sur ce projet (qui pourrait d'ailleurs ne jamais voir le jour), mais le site révèle tout de même, "Ce projet est à destination d'une cible adultes et posséderait un ton/une ambiance similaire à celle de Game of Thrones". Autrement dit, la violence, les séquences choquantes, les stratégies et le sexe devraient toujours être présents.

Une idée intéressante

Encore une fois, le projet n'en est qu'à ses débuts, "aucun accord n'a encore été trouvé", mais celui-ci a déjà tout d'une bonne idée. En passant par l'animation, les producteurs pourraient en effet se permettre quelques folies visuelles difficilement réalisables en live-action pour des questions de budget et ainsi laisser libre cours à leur imagination et leurs envies.

Plus de dragons, des décors toujours plus impressionnants, des scènes d'action à couper le souffle... on peut régulièrement le découvrir au Japon à travers les anime, l'animation ne gâche en rien le côté épique et spectaculaire d'une histoire quand la réalisation est soignée (poke L'Attaque des Titans). Aussi, le monde de George R.R. Martin a tout à y gagner.