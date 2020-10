Jurassic World, la colo du crétacé : une saison 2 annoncée avec un premier teaser !

Si Jurassic World 3 : le Monde d'après n'arrivera finalement qu'en juin 2022 en salles, les fans de l'univers Jurassic Park peuvent toujours se consoler grâce à la série d'animation Jurassic World : la colo du crétacé. Créée par Zack Stentz et supervisée par Colin Trevorrow (réalisateur du 1er et 3e film Jurassic World), la série animée suit le parcours de six ados avant, pendant et après l'action du premier film porté par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Envoyés en camp de vacances sur Isla Nubar, ils vont être livrés à eux-mêmes après que les dinosaures se retrouvent en liberté sur l'île.

Une saison 2 pour Jurassic World : la colo du crétacé

Si vous faites partie des nombreux abonnés de Netflix à avoir dévoré les épisodes (le show s'était classé dans le top 10 des programmes les plus vus en France suite à sa sortie), bonne nouvelle : Jurassic World, la colo du crétacé aura bien une saison 2. La plateforme a annoncé le renouvellement de la série ce vendredi 9 octobre... avec un teaser ! On peut y voir des dinos (of course) mais aussi cinq des six héros un peu en panique face à un dino. Seulement cinq car, comme vous vous en souvenez sûrement, Ben a été laissé pour mort après une chute. A la fin de l'épisode 8, on découvrait qu'il était bien vivant mais désormais isolé des autres qui, de leur côté, découvraient qu'ils avaient été abandonnés à leur sort. Le créateur avait d'ailleurs teasé le futur de Ben et ce qui pourrait se passer dans une saison 2 qui est donc désormais officielle.

La vidéo à voir dans notre diaporama tease donc une "saison de la survie" pour Darius, Yaz, Brooklyn, Kenji, Sammy et évidemment Ben qui devrait à un moment ou à un autre recroiser leur chemin. La date de diffusion exacte des nouveaux épisodes n'a pas été annoncée mais le teaser indique que ce sera pour 2021.