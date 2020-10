Jurassic World 3 : la date de sortie repoussée à 2022

Décidément, la période est très compliquée pour les fans de cinéma. Avec la pandémie de coronavirus, les tournages ont été interrompus et certains n'ont repris que très récemment. Alors que la situation sanitaire peine à se stabiliser dans le monde, de nombreux studios ont décidé de repousser leurs films. Après Disney avec Black Widow, Universal avec Mourir peut attendre et Fast & Furious 9, c'est Warner Bros qui a annoncé de nouveaux reports avec Dune, The Batman ou encore Matrix 4. Et ce n'est certainement pas les derniers changements auxquels nous allons avoir droit...

Un report d'un an pour Jurassic World 3

Alors qu'il devait sortir en France au cinéma le 9 juin 2021, Jurassic World 3 n'arrivera finalement qu'un an plus tard en salles. C'est via une première affiche teaser que la nouvelle a été annoncée cette nuit : le film est désormais prévu pour le 10 juin 2022 aux Etats-Unis. Le tournage du film réalisé par Colin Trevorrow avait débuté à la fin du mois de février dernier avant d'être interrompu par la pandémie de Covid-19. Il a repris au début du mois de juillet en Angleterre.

Selon Deadline, ce report de sortie n'aurait donc rien à voir avec un quelconque retard du tournage qui doit se terminer dans trois semaines mais serait une décision marketing : de nombreux gros films ont été repoussés à 2021 comme James Bond par exemple et les studios préféreraient attendre 2022 et un calendrier sans trop de concurrence pour dévoiler Jurassic World 3.