Jurassic World, la colo du crétacé saison 2 : le showrunner tease la suite

En 2015, la franchise Jurassic Park faisait son retour avec la sortie de Jurassic World porté par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. En attendant le troisième volet, Jurassic World : Dominion (ou Jurassic World : Le Monde d'après en français) prévu pour juin 2021, les dinos sont de retour dans Jurassic World : la colo du crétacé dispo sur Netflix dont l'action se déroule avant, pendant et après les événements de Jurassic World. On y suit six adolescents qui débarquent sur Isla Nubar pour participer à une colonie de vacances mais dont le séjour va tourner au cauchemar après que l'Indominus Rex se retrouve en liberté.

Une fin sombre mais logique

Une série faite pour les petits mais aussi pour les grands et qui nous réserve une fin assez dark pour une série pour enfants. A la fin de l'épisode 7, Ben tombait d'un train et semblait être mort (la scène finale montrait finalement qu'il était bien toujours vivant bien qu'inconscient). Dans le dernier épisode, le 8e, alors que le groupe arrivait enfin à l'embarcadère, ils découvraient qu'ils avaient été abandonnés à leur sort, isolés sur l'île. Une fin logique et en lien avec la saga bien qu'elle ne soit pas très réjouissante. Le showrunner, Scott Kreamer, a même confié que Colin Trevorrow (scénariste des trois films Jurassic World et réalisateur du 1er et 3e volet) a approuvé chaque scène de la série animée pour qu'elle colle le plus possible à la franchise.

Quelle suite pour la série ?

Pour l'instant, Netflix n'a pas encore renouvelé Jurassic World : la colo du crétacé pour une saison 2 mais Scott Kreamer a déjà des idées pour une possible suite, notamment en ce qui concerne Ben et les conséquences de son accident. "Ces événements auraient un effet certain sur Ben et sur sa personnalité et sur la façon dont il voit le monde" a-t-il confié à Gizmodo. Evoquant la suite des aventures du groupe, il ajoute : "C'est une idée intéressante vous savez, cette question : 'Nous sommes abandonnés ici. Juste tous les six. Comment on fait pour survivre ?'. Il y a tellement d'histoires à raconter, comment partir de l'île, comment survivre sur l'île, sont-ils les seuls sur l'île ? Il y a tellement de façons dont l'histoire peut continuer". On croise les doigts pour une saison 2 !