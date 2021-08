Outlander saison 6 : des épisodes très dark à venir

Quand on est fan d'Outlander, mieux vaut être patient puisque l'attente entre deux saisons est souvent (très) longue. A cause de la Covid-19, le tournage de la saison 6 de la série portée par Sam Heughan et Caitriona Balfe a été repoussé et n'a débuté qu'en 2021 (au lieu de mai 2020). On sait déjà que la suite sera plus courte et sera lancée en 2022 sur Starz aux US et sur Netflix en France. Mais que va-t-il se passer dans les nouveaux épisodes ?

Une suite dark pour Fergus et Marsali

Au micro de Digital Spy, Lauren Lyle qui incarne Marsali a donné quelques détails sur ce qui attend les fans pour la saison 6 de Outlander. Et elle ne sera pas vraiment toute rose, en tout cas pas pour le couple Marsala/Fergus (César Domboy). Souvenez-vous, à la fin de la saison 5, après l'agression de Claire (Caitriona Balfe), Marsala tuait Lionel Brown, qui avait violé son amie, en lui injectant un poison. Un acte qui aura évidemment des conséquences dans la suite de la série. "Marsali et Fergus ont toujours été un couple drôle et romantique, jeune et cool (...) Cette fois, ça va devenir plus profond et très très dark. Ils vont être éprouvés" a confié l'actrice qui ajoute : "C'est le moment le plus tumultueux dans lequel on peut les voir."

Une saison 5 (beaucoup) plus courte

On imagine que la suite ne sera pas plus facile pour Claire et Jamie (Sam Heughan) suite à la fin de la saison 5. Dans une récente interview, Sam Heughan qui est actuellement à l'affiche de SAS, Rise of the Black Swan sur Netflix s'est confié sur la saison 6 qui sera plus courte. "C'est la saison la plus courte que nous ayons faite, elle ne compte que 8 épisodes mais c'est l'une des plus difficiles car nous avons tourné durant la pandémie" a expliqué l'acteur. Heureusement que la saison 7, déjà officiellement commandée, comptera 16 épisodes pour compenser.