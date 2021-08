SAS, Rise of the Black Swan : une suite est-elle possible ? Les infos de Sam Heughan

Un deuxième film en préparation ?

Après Sweet Girl, avec Jason Momoa et Isabela Merced, Netflix reste dans l'action avec SAS : Rise of the Black Swan. Au programme ? De l'action, des explosions, des rebondissements et un casting 5 étoiles avec Sam Heughan (Outlander), Ruby Rose (Orange is the New Black, Batwoman), Hannah John-Kamen (Ready Player One, Ant-Man et la Guêpe), Andy Serkis (La Planète des Singes, Le Seigneur des Anneaux), Tom Hopper (Luther dans Umbrella Academy) ou encore Tom Wilkinson (Indian Palace, The Grand Budapest Hotel).

Tout ce beau monde s'affronte dans un énorme combat dans un tunnel entre Londres et Paris. Un énorme combat inventé au départ par l'auteur Andy McNab dans son roman Red Notice. Il a d'ailleurs écrit deux autres livres dans la série des aventures de Tom Buckhingham, Fortress et State of Emergency. Deux autres films dans le même univers que SAS : Rise of the Black Swan pourraient donc être tout à fait possibles, mais qu'en est-il ? Netflix n'a encore rien annoncé au sujet d'une potentielle suite.

Sam Heughan répond

De son côté, Sam Heughan révèle que "rien n'est prévu pour le moment" : "Il s'agit vraiment d'une introduction de Tom et de son monde. A la fin du film, Tom réalise : 'Ah, c'est ce que c'est. C'est pourquoi je suis différent.' Donc je pense que maintenant qu'il a cette information, il peut être encore plus fort et encore plus terrifiant à sa manière", explique l'acteur dans une interview pour Digital Spy.

En tout cas, Sam Heughan est plutôt partant pour reprendre le rôle de Tom Buckingham dans d'autres films : "Je sais ce qui lui arrive. Andy pourrait aussi écrire plus. Il a des idées intéressantes en stock. Nous avons en quelque sorte eu des discussions à ce sujet. J'espère que les gens vont adorer le film et que nous pourrons vivre une autre aventure." Il n'y a plus qu'à croiser les doigts !