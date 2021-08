Sweet Girl : un 2e film possible ? Isabela Merced (Rachel) est déjà prête

Jason Momoa ne rigole pas dans Sweet Girl. Dans le film Netflix, l'acteur se lance dans une quête mortelle pour se venger des hommes de l'entreprise pharmaceutique responsable de la mort de sa femme. Il souhaite réparer cette terrible injustice, mais dans son combat, il n'en oublie pas de protéger la seule famille qui lui reste, sa fille Rachel. Un thriller d'action explosif qui a volé la première place à Disparu à jamais, adaptée du roman de Harlan Coben, dans le top 10 de la plateforme. Jason Momoa en mode badass, dans un autre costume que celui d'Aquaman, ça plaît !

"Peut-être qu'il y aura une suite"

Celles et ceux qui ont apprécié Sweet Girl se demandent désormais si le film réalisé par Brian Mendoza aura une suite ou non. Un deuxième film reste quand même difficile à imaginer avec le drame à la fin du premier volet, mais pour Isabela Merced (Rachel), ou Moner de son vrai nom, le projet n'est pas impossible. L'actrice est d'ailleurs déjà prête pour revenir dans un potentiel Sweet Girl 2 : "Je joue uniquement des personnages forts. C'était tellement fun parce que j'ai pu tourner beaucoup de scènes d'action et j'ai toujours adoré les films d'action" explique-t-elle à Coming Soon.

Isabela Merced, vue aussi dans Transformers 5 et Dora et la Cité perdue, ajoute : "C'était incroyable. Je suis impatiente. Peut-être qu'il y aura une suite. J'espère qu'il y a matière à plus d'action. J'espère que cela se fera très rapidement et avec la même équipe de cascadeurs parce qu'ils sont incroyables et tellement funs. Je ne me suis jamais autant amusée à faire mes propres cascades." De son côté, Netflix rien n'a communiqué sur une potentielle suite de Sweet Girl. Affaire à suivre !