Disparu à jamais : les 6 plus grosses différences entre la série et le roman

Après Dans les bois et Innocent, Harlan Coben continue sa collaboration avec Netflix. Le romancier a signé un contrat pour adapter 14 de ses romans en séries ou films sur la plateforme. Disparu à jamais (Gone for Good), publié en 2002, est la nouvelle adaptation à faire son arrivée. Cette fois, l'action a lieu en France dans la région de Nice. 10 ans après la mort de celle qu'il aimait et la disparition de son frère aîné soupçonné mort, Guillaume va être au coeur d'un nouveau drame qui va faire basculer sa vie et faire resurgir les démons du passé.

Dans une interview donnée au Journal du Dimanche, Harlan Coben a assumé les grandes différences entre son livre et la série. "J'ai toujours pensé que la meilleure adaptation d'une oeuvre littéraire était celle qui s'en éloignait le plus. Il faut trahir un roman pour réussir une série, qui ne doit pas se contenter d'être un copier-coller. L'atmosphère du livre, vous ne la retrouverez qu'en lisant le livre." a-t-il confié. Mais justement, quelles sont les différences entre le roman et le livre ?

1. L'action du livre ne se déroule pas en France (et les personnages n'ont pas les mêmes prénoms)

C'est certainement l'une des plus grosses différences entre la série Disparu à jamais et le livre : dans le roman, l'action ne se déroule pas du tout à Nice mais aux Etats-Unis, plus précisément à New York. Une différence de taille qui a donc beaucoup de conséquences : les personnages du roman de Harlan Coben n'ont pas les mêmes prénoms que les héros de la série. On vous a fait la liste pour comprendre plus facilement la suite de cet article :

Will Klein = Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield)

Ken Klein = Fred Lucchesi (Nicolas Duvauchelle)

Sheila Rogers = Judith Conti (Nailia Harzoune / Alysson Paradis)

Carrex = Daco (Guillaume Gouix)

Julie Miller = Sonia (Garance Marillier)

Katy Miller = Inès (Garance Marillier)

John Asselta / le Spectre = Jo Ostertag (Tómas Lemarquis)

Phil McGuane = Kesler (Grégoire Colin)

Carly = Alice

Seul le vrai prénom de la fausse Judith de la série, Nora, a été conservé dans la série de Netflix. Si les personnages n'ont pas le même nom, certains aspects n'ont pas changé du roman à la série : Will et Guillaume travaillent tous les deux pour une association venant en aide aux jeunes dans la rue par exemple.

2. La mort de Sonia est complètement différente

Dans la série de Netflix, Sonia est retrouvée par Guillaume et sa petite soeur Inès, morte dans la piscine de la maison de ses parents alors que Fred et Ostertag étaient sur les lieux. C'est à la fin de la série qu'on découvre la vérité sur sa mort : elle a été noyée par Fred. Mais dans le livre, les circonstances autour de la mort de Julie (l'équivalent de Sonia) sont différentes : la jeune femme est retrouvée étranglée dans le sous sol de la maison de ses parents et a été violée avant sa mort. Dans le roman, c'est tout de suite l'équivalent de Fred qui est soupçonné du meurtre tandis que dans la série, Ostertag est le principal suspect.

3. Les circonstances de la disparition de Fred sont différentes

Dans le livre de Harlan Coben, Fred n'est absolument pas présumé mort. Tout le monde sait qu'il est parti en cavale car il est accusé d'avoir violé et assassiné Julie, la petite amie de son frère, aka Sonia dans la série Netflix. Une situation bien différente dans la création de la plateforme puisqu'on nous fait croire qu'Ostertag a tué Fred alors qu'il a en réalité survécu à ses blessures. Ce n'est seulement qu'après qu'il s'enfuit pour échapper à ses anciens potes Kesler et Ostertag.

4. Les retrouvailles entre Guillaume et Fred

Quand Guillaume découvre que son frère Fred n'est pas mort, il n'a aucun moyen de le contacter pour le revoir. Fred débarque alors chez lui à l'improviste en pleine nuit. Des retrouvailles assez différentes dans le livre. Dans le roman de Harlan Coben, Will (aka Guillaume) réussit à entrer en contact avec son frère Ken (aka Fred) via un forum de discussion en ligne. Les deux frangins se donnent alors un rendez-vous. Will s'y rend avec son père et sa soeur alors que dans la série Fred ne revoit pas son père et sa petite soeur.

5. Fred ne meurt pas dans le livre

Dans le dernier épisode de la série, Guillaume (et le téléspectateur par la même occasion) apprend la vérité sur la mort de Sonia. Fou de rage, Guillaume commet l'irréparable et tire sur son frère Fred qui meurt sous ses yeux. Une fin qui n'est pas du tout la même dans le livre. Dans le roman, Ken ne meurt pas : Will apprend bien la vérité sur son frère et ils se battent mais Ken n'a pas le courage de tuer son petit frère. A la place, il est arrêté par la police et demande à Will de prendre soin de Carly (l'équivalent d'Alice). Fred finit donc en prison et pas à la morgue.