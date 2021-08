Disparu à jamais : la série de Netflix peu fidèle au livre ? Harlan Coben s'explique

Entre Harlan Coben et Netflix, c'est une grande histoire d'amour qui ne va pas se terminer tout de suite : "J'ai signé un contrat en 2018 avec Netflix prévoyant l'adaptation de 14 de mes livres. Ce n'est pas moi qui impose mon choix, mais les scénaristes dans différents pays qui font part à la plateforme de leurs envies de mettre en images mes histoires", explique le célèbre auteur dans une interview accordée au Journal du Dimanche. On a déjà pu découvrir les adaptations Safe, Dans les bois, Innocent et Intimidation. Désormais, place à Disparu à jamais.

Des résumés de Disparu à jamais différents

L'histoire ? 10 ans après les meurtres de son frère Fred et de sa petite amie Sonia, Guillaume voit sa nouvelle petite amie Judith disparaître du jour au lendemain sans laisser de trace. Il se lance alors dans une course effrénée pour la retrouver sans se douter que ses recherches vont lever le voile sur de sombres secrets du passé bien enfouis depuis des années. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si vous avez déjà maté les 5 épisodes de Disparu à jamais, sachez que la série est fidèle à moitié au livre de Harlan Coben.

Les différences se remarquent déjà au niveau des prénoms modifiés (Guillaume est appelé Will dans le roman) et des résumés. Celui du bouquin raconte que Will considère son frère comme mort après avoir découvert qu'il a violé et assassiné leur voisine. Le meurtrier est en cavale, mais lorsqu'il refait surface, Sheila, la fiancée de Will disparaît.

"Il faut trahir un roman pour réussir une série"

Des différences expliquées par Harlan Coben : "J'ai toujours pensé que la meilleure adaptation d'une oeuvre littéraire était celle qui s'en éloignait le plus. Il faut trahir un roman pour réussir une série, qui ne doit pas se contenter d'être un copier-coller. L'atmosphère du livre, vous ne la retrouverez qu'en lisant le livre."

Il a bien évidemment eu son mot à dire sur l'adaptation française de Disparu à jamais, avec Nicolas Duvauchelle, Finnegan Oldfield, Nailia Harzoune et Garance Marillier, même s'il n'a pas pu participer au tournage en France à cause de la crise sanitaire : "Il y a toujours des discussions concernant les dialogues, les musiques à choisir, des détails à ne pas minimiser... Je suis à chaque fois très attentif au fait que le suspense ne tue pas l'émotion, et en même temps je veille à ce que les rebondissements cueillent le spectateur quand il ne s'y attend pas."

En tout cas, Harlan Coben a tout de suite été séduit par les deux créateurs David Elkaïm et Vincent Poymiro : "L'équipe française de Netflix m'a vanté leur talent et j'ai trouvé séduisante leur idée de transposer l'intrigue de Disparu à jamais à Nice."