Umbrella Academy saison 2 : Allison et Luther, une relation incestueuse gênante ? Le créateur répond

Umbrella Academy a peut-être beaucoup de qualités, mais la série de Netflix a néanmoins un défaut particulièrement gênant : l'étrange relation entre Luther (Tom Hopper) et Allison. Malgré une saison 2 qui voit l'héroïne incarnée par Emmy Raver-Lampman tourner la page en rencontrant un autre homme et en se mariant avec lui, les sentiments entre les super-héros semblent toujours présents. Et c'est bien là le problème.

Une relation incestueuse gênante ?

Car, on tient quand même à le rappeler, Luther et Allison sont frères et soeurs. Et si certaines séries font aujourd'hui de l'inceste leur fond de commerce (Game of Thrones, Dark...), le sujet n'en reste pas moins déstabilisant pour une partie du public. De quoi motiver Steve Blackman - le créateur, à apporter quelques modifications à leur histoire en saison 3 ? Pas forcément.

"Je tiens à dire aux gens, 'Ecoutez, ils ne sont pas frangins par le sang" a-t-il répondu à Digital Spy après avoir été lancé sur le sujet. Et s'il est le premier à reconnaître, "Oui, c'est un peu bizarre car ils ont grandi ensemble", le papa d'Umbrella Academy n'oublie pas de préciser, "Mais en même temps, ils n'ont pas eu une enfance normale".

Pas d'avenir pour ce duo ?

Puis, après avoir une nouvelle fois rappelé, "Ils sont en quelque sorte frère et soeur, mais ils ne sont également pas liés biologiquement parlant", Steve Blackman a confié que cette histoire pourrait dans tous les cas ne jamais aller plus loin.

Là où Barry et Iris ont franchi le pas en se mariant et en ayant un enfant dans The Flash - on rappelle que Barry a été adopté par Joe, Luther et Allison pourraient se limiter au flirt, "C'est comme une histoire d'amour entre chiots. Je ne sais pas si c'est un véritable amour, même s'ils peuvent le penser. Ça ressemble à un amour d'enfants qui grandissent ensemble, porté par de jolis moments passés quand ils traînaient tous les deux".