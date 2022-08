Outlander : le spin-off est confirmé et il y a un gros lien avec Jamie

En mars dernier, Outlander a fait son grand retour sur Netflix après deux ans de pause pour sa saison 6. Sauf qu'à cause de la pandémie de Covid-19, elle n'était composée que de huit épisodes. Heureusement, une saison 7 a été commandée et le tournage est actuellement en cours. Et si vous en voulez encore plus, on a une bonne nouvelle. En février 2022, on apprenait le développement d'une série dérivée du show, inspiré des romans de Diana Gabaldon. Un projet qui restait mystérieux... jusqu'à maintenant !

Le spin-off d'Outlander confirmé, quel lien avec Jamie ?

Ce jeudi 4 août 2022, la chaîne Starz qui diffuse la série aux Etats-Unis a confirmé qu'on aurait bien le droit à un spin-off de Outlander. Il s'agit en fait d'un prequel qui a désormais un titre : Outlander : Blood of My Blood. On ne devrait pas y retrouver un personnage de la série originale mais ce show série sera quand même lié à Jamie Fraser, joué par Sam Heughan : on y suivra l'histoire d'amour des parents du mari de Claire (Caitriona Balfe). La série sera disponible en France sur Starzplay.

Une histoire inédite qui n'a encore jamais racontée. Diana Gabaldon a cependant confié qu'elle travaillait sur un roman centré sur les parents de Jamie, Ellen MacKenzie et Brian Fraser. On imagine que la série va s'en inspirer : l'autrice sera productrice et consultante sur ce nouveau projet.

On n'aura donc (pour le moment) pas droit à une série dérivée sur Lord John Grey (David Berry) qui était réclamée par les fans. Allez, gardons espoir quand même ! On sait déjà que le personnage sera de retour pour la saison 7 avec un autre grand revenant : le fils caché de Jamie. Vive le drama !