Outlander : bientôt un spin-off sur les parents de Jamie ? L'auteure répond

Ce n'est d'ailleurs pas le seul projet de Diana Gabaldon. Sur Twitter, elle a aussi expliqué qu'elle allait donner une suite à sa série de romans dédiée à Lord John Grey (10 histoires consacrées au personnage ont déjà été publiés). L'auteure est aussi en préparation de Go Tell the Bees That I Am Gone, le 9 ème roman des aventures de Jamie et Claire. Un dixième livre est également prévu. Puisque un roman = une saison, Outlander est loin de prendre fin !