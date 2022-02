Outlander : avant la saison 6, un spin-off est en préparation !

On l'attend depuis si longtemps ! Plus de deux ans après la fin de la saison 5 sur Netflix, Outlander revient dans une semaine tout pile. L'occasion de retrouver Jamie (Sam Heughan), Claire (Caitriona Balfe) pour une suite qui s'annonce sombre et compliquée. Mais combien de temps encore la série va-t-elle durer ? On le sait, l'autrice Diana Gabaldon qui a créé l'histoire des Fraser n'a pas fini de raconter leurs aventures : le 9ème livre a été publié fin 2021 aux US et un 10ème roman est en préparation. Quant à la série ? Une saison 7 est déjà commandée. Et après des mois (et des mois) de rumeurs, une série dérivée semble bien sur le point de voir le jour.

Un spin-off d'Outlander en préparation... façon prequel !

Alors que les rumeurs d'une future série sur John Grey circulent depuis très longtemps, Sony (qui produit la série) et Starz seraient partis dans une autre direction. Selon Variety, la chaîne travaillerait actuellement sur un projet de spin-off d'Outlander qui serait en fait un prequel se déroulant avant l'action de la série. Selon les rumeurs, le showrunner et producteur Matthew B. Roberts serait lié au projet en tant que scénariste et producteur. Pour l'instant, le sujet de cette future série reste flou et la chaîne et le studio de production n'ont pas confirmé travailler sur ce prequel.

Alors, de quoi parlera cette future série ? On ne peut pour le moment faire que des suppositions. On sait que Diana Gabaldon a publié en 2013 une novella, Virgins, qui suivait Jamie Fraser à 20 ans avec son ami et futur beau-frère Ian en France. Mais le show pourrait aussi dévoiler le passé des Mackenzie ou encore s'intéresser à Black Jack Randall. Bref, tout est possible et on déjà a hâte d'en savoir plus !