Outlander saison 6 : Caitriona Balfe tease la suite compliquée de Claire

On l'attend depuis (très) longtemps et elle arrive enfin : c'est en mai 2020 que la saison 5 de Outlander s'est terminée sur Netflix. A cause de la pandémie, le tournage de la saison 6 a dû être repoussé et la Covid-19 a eu une autre conséquence : cette sixième saison sera plus courte avec seulement 8 épisodes. Courte oui mais aussi très intense, notamment pour Claire. Souvenez-vous, à la fin de la saison 5, la femme de Jamie était enlevée et violée. Une scène que l'actrice avait défendue et un kidnapping qui va évidemment avoir des conséquences dans la suite.

"Elle vit une vraie épreuve"

Même si elle a été sauvée, Claire ne va pas se remettre de cette agression en quelques épisodes dans la suite de Outlander. Lors de l'avant-première de la saison 6 qui s'est tenue ce jeudi 24 février 2022 à la fois à Londres et à Los Angeles, l'actrice qui est devenue maman en 2021 s'est exprimée sur la suite de la série et confié qu'il était important, pour elle et pour l'équipe, d'évoquer avec justesse les suites d'une agression sexuelle. "Quand on voit Claire, à la surface, elle essaie d'être courageuse et de continuer sa vie comme si tout allait bien et que tout était normal mais, en dessous de tout ça, elle vit une vraie épreuve. Nous explorons le stress post-traumatique qu'elle traverse et nous explorons le traumatisme qui l'affecte elle mais aussi toute la famille. Auparavant, Claire était quelqu'un qui avait tendance à tout compartimentaliser et à aller de l'avant et ça ne va pas marcher cette saison" explique Caitriona Balfe.

Marsali dans le mal elle aussi

Marsali (Lauren Lyle) va elle aussi vivre un moment compliqué : à la fin de la saison 5, elle a tué Lionel Brown, l'un des responsables du kidnapping de Claire, en l'empoisonnant lors d'une opération. "C'est la première fois qu'on va la voir ne pas réussi à gérer. On l'a toujours vue très forte et c'est la première fois qu'elle n'arrive pas à faire face. Elle n'a pas le soutien de son mari. Elle n'a le soutien de personne. Elle n'en parle à personne. Donc je pense que c'est la première fois qu'on la voit dans une situation si sombre et instable" a teasé l'actrice. Bref, cette saison 6 de Outlander ne s'annonce pas des plus réjouissantes...