Caitriona Balfe (Outlander) maman de son premier enfant : elle dévoile le sexe de son bébé

"J'ai été absente des réseaux sociaux pendant un moment car je prenais du temps pour profiter de la préparation de ce petit humain... Nous sommes tellement reconnaissants envers cette petite âme... qu'il nous a choisis comme parents" a précisé Caitriona Balfe en légende de son post Instagram.

Caitriona Balfe a dévoilé le sexe de son bébé

En plus d'annoncer la naissance de son enfant, Caitriona Balfe a même dévoilé le sexe de son bébé. Il s'agit d'un garçon. "Je suis déjà en admiration devant lui et je ne peux m'empêcher de regarder et de m'émerveiller devant toutes les possibilités de qui il deviendra, où il ira et ce qu'il fera dans la grande aventure de sa vie" a-t-elle expliqué.

Et alors que les premières images de la saison 6 d'Outlander ont été dévoilées et que la saison 7 d'Outlander a été commandée, la comédienne a aussi parlé de la sécurité de son bébé. "Pour l'instant, il semble si petit et si fragile et je pense constamment que je suis reconnaissante de vivre dans un endroit, à une époque où il naît dans la paix et la sécurité et, en même temps, je vois tant de personnes dans le monde qui n'ont pas le même privilège et la même opportunité... qui naissent dans la famine ou la guerre et combien il est injuste que la même sécurité n'existe pas pour tous les enfants" a-t-elle rappelé.

"Ici, en Occident, nous avons tant de choses, nous sommes si chanceux" a déclaré Caitriona Balfe, "si vous souhaitez vous joindre à moi pour soutenir l'une des merveilleuses organisations caritatives qui ont besoin d'aide pour essayer de donner à ceux qui sont oubliés la dignité et l'espoir, nous pouvons offrir le cadeau de la paix, de la sécurité et des opportunités à quelques enfants de plus ... @wchildcancer @chooselove @unicef @refugees".