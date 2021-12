Outer Banks : pas de saison 3 ? Chase Stokes avoue ne pas savoir si la série va revenir

Après la saison 1 de Outer Banks, il avait fallu attendre trois mois pour savoir que la série allait revenir pour une saison 2. Depuis la sortie des nouveaux épisodes, la plateforme semble prendre son temps pour décider du sort du show américain. Même s'il y a pas mal de pistes et déjà plusieurs théories pour une saison 3, on n'est pas encore fixé sur le destin de la série.

Les acteurs en plein flou sur la suite de Outer Banks

Et nous ne sommes pas les seuls à être un peu paumés : même les acteurs ne savent pas si Outer Banks va être renouvelée (ou pas). Invité à un événement il y a quelques jours, Chase Stokes qui viendrait de se remettre en couple avec Madelyn Cline a évoqué le futur de la série. "Nous attendons patiemment, on est là à essayer de savoir quand ça va arriver, s'ils vont nous appeler ou pas donc vous savez... On est un peu dans le flou en ce moment" a confié l'interprète de John B.

Les acteurs et l'équipe peuvent cependant compter sur le soutien des fans qui veulent absolument voir une suite. "Évidemment, les fans veulent la suite, on veut la faire donc on verra. On croise les doigts" a ajouté Chase Stokes.

Pour rappel, à la fin de la saison 2 d'Outer Banks, les Pogues finissaient sains et sauf, isolés sur une île et on découvrait que le père de John B, Big John, était en fait toujours en vie, tout comme Ward. De quoi laisser pas mal de possibilités pour une saison 3. Affaire à suivre.